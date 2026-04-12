La reacción de Pilar Vidal al ver una imagen de Carlos Cuerpo: "¡Ay, mi novio!"

Los colaboradores de La Roca han participado en un juego en el que tenían que adivinar qué ministro era más mayor. "Cuerpo me dijo que tenía 45, de él lo sé todo", ha afirmado la periodista.

El plató de La Roca se ha convertido este domingo en el escenario de un juego cuyo objetivo era adivinar qué ministro era más mayor, como el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres o la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otros.

En un momento dado, los participantes debían adivinar qué ministro era mayor, si Rego o Cuerpo. Ha sido entonces cuando se ha mostrado la imagen de Cuerpo, a lo que Pilar Vidal ha reaccionado: "¡Ay, mi novio!".

"Es mi amado. Carlos Cuerpo tiene 45 años y lo sé porque me lo ha dicho él", ha explicado la periodista, a lo que Bernat Barrachina le ha preguntado: "¿Esas conversaciones tienes con los ministros?".

Así, Vidal afirma que el ministro de Economía le comentó su edad "en maquillaje": "Le pregunté '¿qué edad tienes? porque eres muy joven para estar en política y a ese nivel".

"Me dijo que 45 y le pregunté si le merecía la pena meterse a eso", agrega. Así, la colaboradora afirmaba sin ningún tipo de duda que Sira Rego era mayor, y cómo no, ha acertado.

De esta manera, Vidal ha celebrado su victoria ante sus compañeros: "¿Veis? De Carlos Cuerpo me lo sé todo".

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