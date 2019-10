Un nuevo filtro de Instagram ha creado más de un problema entre las familias españolas. Se trata de un filtro que muestra a un perro sobre cualquier superficie que enfoque la cámara del teléfono del usuario.

'Shasha' es como se llama el causante de un gran enfrentamiento. En una conversación entre una madre y una hija que se ha hecho viral se puede ver cómo la mujer le dice a su madre que "la Yoli" ha encontrado un perro en la calle y que "lo ha metido en casa".

La broma va más allá, e incluso la joven manda una foto a su madre con el supuesto perro encima de su cama. Es entonces cuando la madre "estalla" en un divertido audio que se ha difundido por las redes sociales: "¿Estas loca? ¡Baja al perro de la cama que no sabes si tiene bichos! ¿Tú estás bien de la cabeza?".

"Yo con esa madre no me andaría con bromitas, que tiene pinta de lanzarte la zapatilla desde el trabajo y que te llegue a casa como un dron", ha espetado Miki Nadal, que no ha dudado en llevar a Shasha hasta el plató de Zapeando.