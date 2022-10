Rachel Anne visita el plató de Zapeando como nueva colaboradora, pero ¿quién es? Se trata de una youtuber que lleva casi cinco años viviendo en España aunque es de Texas, EEUU. En su canal de Youtube habla de las diferencias entre España y EEUU.

"Es monísima, no puede ser más dulce hablando", destaca Valeria Ros de Rachel Anne, de la que dice que "no puede ser más dulce hablando". Un comentario que Miki Nadal aprovecha para poner en un apuro a Valeria Ros al preguntarle si le cae mejor que Jiaping, la nueva reportera todoterreno del programa. Pero la cosa no acaba ahí y es que el zapeador continúa picando a la vasca: "Solo se puede quedar Rachel o Jiaping, tienes que elegir".

Un momentazo que desata las risas del plató y que puedes ver en el vídeo de arriba, donde, incluso, Dani Mateo no puede evitar llevarse las manos a la cara. "No hay tío tan malo y con más cara de bueno que Miki Nadal", destaca el presentador, que insiste en qué cara de bueno y qué veneno tiene su compañero.