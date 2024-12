La pediatra Lucía Galán explica por qué no se deben alternar el ibuprofeno y el paracetamol para bajar la fiebre

La pediatra expone que el ibuprofeno tiene más efectos secundarios y que, por otro lado, está demostrado que suplementar los dos no es más efectivo que utilizar uno solo.

Zapeando cuenta con la pediatra Lucía Galán que visita el programa para dar varios consejos sobre cómo actuar cuando los niños tienen fiebre. Nacho García pregunta si se debe alternar el ibuprofeno y el paracetamol para así bajar la fiebre.

La pediatra indica que esto es algo que se recomendaba hace años pero, actualmente, "las guías de práctica clínica y la evidencia científica nos dicen que no, que se debe utilizar de entrada el paracetamol porque tiene menos efectos secundarios en los niños".

Lucía indica que este medicamento es un fármaco muy seguro y que se puede pautar, incluso, hasta cada cuatro horas. "Si el paracetamol no lo tolera podemos pasar al ibuprofeno", añade. "Pero elegimos o uno u otro, eligiendo los dos hay más riesgo de intoxicación, no mejora la fiebre y, además, está demostrado que suplementando los dos no es más efectivo que utilizando uno solo".