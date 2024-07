Los paseos en pareja son momentos relajantes y muy románticos. Pueden permitir afianzar la relación mientras se hace algo de ejercicio pero, en algunas ocasiones, un mal paso también puede provocar accidentes convirtiendo la experiencia en todo lo contrario e, incluso, hacerse viral.

Es lo que sufre la joven que protagoniza el vídeo que presenta Dani Mateo. La chica, en pleno paseo, se pone a jugar en el hueco de un puente que debe cruzar pero, termina perdiendo el agarre y se precipita al río que hay debajo.

Su pareja, solo puede alcanzar a gritar "Oh, Leila", antes de ver como la chica cae al agua mientras grita ante un chapuzón no deseado. No te pierdas el momentazo en el vídeo principal.