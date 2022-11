Dani Mateo conecta con los "entrañables e irrepetibles" presentadores de Más Vale Tarde, que celebran en el programa los 30 años de la Ruta del Bakalao y quién mejor para rememorar esa época que el DJ y músico Chimo Bayo, al que Iñaki López intenta imitar: "¡Qué temas! ¿Eh?", dice al tiempo que hace un baile muy 'bakalaero'. "Parezco Mariano Rajoy en la boda de Maroto", espeta.

"¡Eso sí que no me lo esperaba!", reacciona Dani Mateo, que desde el plató de Zapeando no puede evitar hacer alusión a los movimientos de cadera de Iñaki: "Madre mía, qué meneos. Ou mama. Qué poderío". "A ver si voy a producir alguna subida de tensión también en ese plató", dice el presentador de Más Vale Tarde.

Sin embargo, y cuando se ve en el monitor de retorno, cambia de idea: "Estoy muy preocupado porque bailo como un señor mayor en una boda". Puedes ver el momentazo que protagonizan Dani Mateo, Iñaki López y Cristina Pardo, que acaba bailando al son de su compañero, en el vídeo principal de la noticia.