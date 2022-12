Dani Mateo comienza Zapeando con una iniciativa muy "interesante". Y, es que, una pareja sueca está recaudando fondos para comprar los derechos de la canción 'Last Christmas', de Wham! para destruirla y que no se vuelva a escuchar más. "¡Está feo!", reacciona el catalán, ya que es "la canción favorita de sus suegros".

Para salirse con la suya necesitan recaudar 15 millones de dólares y ya han conseguido 60.000. "Les queda", comenta el catalán, que confiesa que él sí pondría dinero para que dejase de sonar 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey.