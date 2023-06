María y Josep María conectan en directo con Zapeando para felicitar a su hijo Dani Mateo por su 43 cumpleaños. Pero, además, aprovechan el directo para contar algunas intimidades del presentador: "¿Cuál ha sido el mayor castigo que le habéis puesto?", pregunta Valeria Ros.

"Fuimos a ver a un amigo suyo que estaba bastante enfermo", comienza su madre la anécdota. Ese día le pidieron que estuviera quieto y que no tocara nada porque no sabían lo que tenía el niño y se podía contagiar. "Fue entrar por la puerta, coger la jeringuilla con la que habían pinchado al niño y chuparla", recuerda su madre en el vídeo principal de la noticia, donde reconoce que no le mató "allí mismo de milagro".

En el vídeo principal de la noticia puedes escuchar el terrible castigo que le pusieron con el que Dani Mateo "lloraba como un poseso".