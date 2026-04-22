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Nacho García analiza el 'homenaje' a Espinete que han hecho Rihanna y Lola Índigo, en vídeo: "Preciosas amígdalas"

Las artistas han escogido looks que tienen una misma esencia, según el cómico: realizar un particular homenaje al popular personaje infantil de 'Barrio Sésamo'.

Las artistas han escogido looks que tienen una misma esencia, según el cómico: realizar un particular homenaje al popular personaje infantil de 'Barrio Sésamo'.

Rihanna y Lola Índigo han protagonizado sendos reportajes en las revistas 'W' y 'Elle', y el 'experto' en estilismos mamarrachos de Zapeando, Nacho García, es el encargado de analizar los looks de las dos cantantes.

Para Dani Mateo, la portada de la cantante de Barbados le ha dejado "sin aliento y sin palabras". Para García, la artista lleva un look que parece una fresa a punto de caducar. "Es la favorita de los puercoespines", añade.

García señala que solo para esos animales podría ser sexy y no entiende por qué ha escogido un look así. "No tiene ningún sentido", afirma. Y se pregunta: "¿Es un homenaje a Espinete?". "Te deja con ganas de ver la revista para ver si por dentro está don Pinpón", expone.

Como indica el zapeador, el look de Rihanna tiene similitudes con el que lleva Lola Índigo en 'Elle'. "Es también otro homenaje a Espinete, pero, en este caso, de la parte de delante", indica. García señala que no es posible saber si es una falda, un pantalón o es un disfraz. "Muy bonito, Lola Índigo", concluye, "preciosas amígdalas".

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