Tener un retrato expuesto en un museo es algo que agradaría a muchas personas, aunque también hay a quienes no les convence la idea. Un ejemplo es el caso de GinaRinehart, la mujer más rica de Australia, quien ha exigido que retiren su retrato de la Galería Nacional.

Se trata de una obra pintada por un famoso artista aborigen, pero ¿cuál es el motivo? MaríaGómez apunta que a nivel artístico "podría estar bien", pero señala que "favorecida no ha salido". "Le ha puesto una papada y una frente...", comenta IsabelForner, que expresa: "Espero que a mí no me pinten así".

El museo ha comunicado que el cuadro seguirá expuesto hasta el próximo 21dejulio, cuando finalice la exposición, ante lo que ValeriaRos propone que podría comprarlo para que lo quiten.