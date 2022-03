Ha sucedido en la estación de metro del Bronx, en Nueva York. Un individuo caminaba tranquilamente por uno de los arcenes con una bolsa en la mano y, sin venir a cuento, se ha parado delante de una mujer, que esperaba sentada, y le ha estampado la bolsa y su contenido en la cara. Se lo ha restregado y frotado con fuerza, mientras la señora intentaba zafarse de su agresor.

En el interior de la bolsa había excrementos humanos. "Human shit", ha recalcado Miki Nadal en Zapeando. Un hecho tan insólito como asqueroso que ha logrado dejar sin palabras hasta al mismísimo Dani Mateo, que solo ha podido comentar: "Pero, ¿y esta guarrada?". "Por lo visto, parece que no se conocían, ni tenían cuentas pendientes. No es la primera vez que sucede algo así en el metro de Nueva York", ha explicado Miki Nadal. Solo esperamos que no sea un nuevo challenge viral.