Miki Nadal reacciona a la inaguración del Obama Presidential Center: "Había más famosos que en una junta de vecinos de la Moraleja"

El expresidente Barack Obama comenzó la construcción de su Obama Presidential Center en 2021 y, cinco años después, el ambicioso complejo ha abierto finalmente sus puertas y la inauguración reunió a numerosas personalidades de la política, la cultura y el espectáculo.

El expresidente Barack Obama comenzó la construcción de su Obama Presidential Center en 2021 y, cinco años después, el ambicioso complejo ha abierto finalmente sus puertas. El recinto va mucho más allá de una biblioteca presidencial al uso: cuenta con un museo, un auditorio, un centro comunitario, amplias zonas ajardinadas, instalaciones deportivas e incluso una réplica exacta del Despacho Oval. Un espacio concebido para acercar al público la trayectoria política y personal del expresidente estadounidense.

La inauguración reunió a numerosas personalidades de la política, la cultura y el espectáculo. Entre los asistentes destacaron los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton y Joe Biden, así como artistas y figuras de renombre internacional como Christina Aguilera, Marc Anthony, Tom Hanks y Steven Spielberg. La gran ausencia fue Donald Trump, que actualmente impulsa su propio proyecto presidencial en Miami.

La multitud de rostros conocidos no pasó desapercibida para Miki Nadal, que ha comentado el acontecimiento en Zapeando con su habitual sentido del humor: "Madre mía, había más famosos que en una junta de vecinos de La Moraleja".

Por supuesto, tampoco faltó la familia Obama. Michelle Obama fue una de las grandes protagonistas de la jornada gracias a un emotivo discurso que llegó a conmover hasta las lágrimas a su marido. Además de los momentos más solemnes, el acto dejó imágenes que demostraron que el expresidente y la ex primera dama siguen conservando el carisma y la complicidad que les han convertido en una de las parejas más populares de la política internacional.

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