Miki Nadal abandona el plató debido a la derrota del Real Madrid contra el Albacete, en vídeo

El zapeando es forofo del equipo merengue y cuando sus compañeros han compartido el resultado del partido ha decidido abandonar el plató, muy triste. ¿Habrán conseguido que vuelva? Descúbrelo en el vídeo principal.

El Real Madrid fue eliminado este miércoles de la Copa del Rey por el Albacete. Por ese motivo, Quique Peinado ha comenzado el programa dando la enhorabuena al equipo castellanomanchego por vencer al club merengue.

Miki Nadal, forofo del Real Madrid, no ha podido disimular su tristeza y, a pesar de que también ha aplaudido al Albacete, ha decidido abandonar el plató. "Está feo", dice Quique. "Dejadle, es un día duro para él", le excusa Dani Mateo. "Lo ha hecho aposta", afirma María Gómez, "en el control hay palmeras de chocolate".

Finalmente, Miki vuelve al plató. "¿Quieres que hagamos algo?", le pregunta Dani, "¿te traemos un café?". "Estoy bien", responde él, mientras se 'seca' las lágrimas con la camisa. "¿Cómo hago el programa ahora?", se 'lamenta'.

"Igual necesita comer algo", afirma Mateo, "traedle un poco de queso de oveja y atascaburras, que eso a él le devuelve la alegría". "Sí, comida comida y se me pasa", responde Miki. Y concluye pidiendo perdón: "Ya estoy, perdonad, se me habían metido en el ojo 15 copas de Europa".

