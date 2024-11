'Mask Singer' sigue dejando momentazos para el recuerdo gracias a los famosos que se esconden debajo de sus máscaras. En esta ocasión, el que ha provocado los aplausos de los investigadores y el público es la persona detrás de 'brócoli': no es otro que Miguel Ángel Revilla. El político cántabro se enfrentó en el último programa a la popular canción 'Quédate' de Quevedo.

Para el político fue muy complicado no descubrir su identidad. El programa no dudó en mostrar todo el proceso que ha vivido Revilla para mantener su anonimato. Así, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el cántabro tiene que usar un pasamontañas para no mostrar su rostro durante el trayecto hasta el lugar de ensayo, algo que le incomodó mucho. "No puedo respirar", se queja Revilla. "Cuando le ponen eso parece un ninja que ha caído en el alcohol", afirma Dani Mateo tras ver las imágenes.

Y los ensayos de su tema tampoco han pasado desapercibidos. Revilla grabó el tema antes de su actuación en el programa. Como se puede ver en el vídeo, al político le cuesta un poco pillar el ritmo de la canción. Carlos Marco no duda en ir dirigiéndole para conseguir que se haga con la canción. "Este Quevedo... me gusta", afirma Revilla mientras ensaya el tema, "no lo he oído nunca, solo sé que es cántabro".