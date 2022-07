"Hoy tenemos nueva entrega de 'On the road again'", anuncia Dani Mateo a los colaboradores de Zapeando, la nueva sección en la que un grupo de música confiesa la peor parte de las giras, aquello que no se ve.

En esta ocasión, son Sandra y Sergio, los integrantes de la banda de pop electrónico Delaporte, los que cuentan sus experiencias en el programa, como qué es lo peor de la convivencia durante la gira o qué es lo que más odian el uno del otro: "Sergio tiene problemas estomacales", dice ella entre risas, a lo que él no duda 'contratacar' con: "Ella apura todo lo que se puede dormir. Entonces llega tarde a todo".

Puedes ver su entrevista al completo, donde también desvelan cuál ha sido el peor concierto de su vida, en el vídeo principal de la noticia.