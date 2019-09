A finales de los años 90, Bertín Osborne presentaba en televisión 'Esos locos bajitos', un programa en el que charlaba con niñas y niños. Zapeando recuerda uno de sus momentazos más famosos, cuando Alba, una niña de cinco años le dio una lección de feminismo. Puedes ver el momentazo en este vídeo.

21 años después, Zapeando habla con la joven, quien se encuentra realizando una investigación sobre el ELA en Estocolmo. Alba cuenta cómo recuerda su aventura en el programa y destaca la importancia del feminismo en la sociedad: "Los hombres no dais asco, pero es importante apoyar el Me Too".

Además, el programa le da una sorpresa al conectar en directo con Susana García, una de sus amigas.