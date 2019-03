Wyoming: "Meto miles de patas diarias... Una combinación entre la edad y la vida que he llevado"

EL PRESENTADOR HIZO LA MISMA PREGUNTA QUE REALIZÓ SABATÉS A LA ENTREVISTADA

Zapeando recuerda el momento en el que El Gran Wyoming repetía la misma pregunta que ya había realizado Sandra Sabatés en una entrevista de El Intermedio. "Wyoming no es perfecto", dice Anna Simon, y el presentador se explica: "Nada más terminar me dijeron 'Vete a la pregunta número 6'. Yo no había escuchado absolutamente nada de lo que decía Sandra, porque no me interesa, ni de lo que decía esta mujer, porque no podía. Entonces fui a la pregunta 6 y era la que acababa de hacer, con lo cual se generó tremendo 'descojono'".