Los zapeadores comentan en el plató las duras pruebas físicas del programa de EITB 'El Conquistador del Caribe' y Dani Mateo propone a Valeria Ros que participe. Sin embargo, la zapeadora no lo ve muy claro. "No tengo tanta fuerza", afirma Valeria, que no obstante revela que en pádel tiene un movimiento muy potente: "El molinillo de Getxo".

"No puede nadie conmigo", asegura la zapeadora, que sostiene que todos los cómicos a los que se enfrenta alucinan ante su técnica: "Le gano hasta a Broncano", afirma. Puedes ver el momento en el vídeo principal.

La opinión de Valeria Ros sobre Rosalía

Los zapeadores comentan el último videoclip de Rosalía en este vídeo, en el que Valeria Ros desvela su sorprendente opinión sobre la cantante catalana: