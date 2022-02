Los zapeadores comentan en directo el videoclip de 'Saoko', la nueva canción de Rosalía, un tema que no deja indiferente a nadie en el plató: "No entiendo una sola frase, pero no puedo parar de cantarla", reconoce Dani Mateo, mientras que Cristina Pedroche defiende que "una vez más, Rosalía demostrando lo que es, una diosa".

Valeria Ros, en cambio, sorprende a sus compañeros con su opinión acerca de la cantante catalana: "Yo necesito escucharla mucho, para mí Rosalía es como la cerveza, al principio no tal, luego bebo y me encanta". Puedes ver la reacción del resto de zapeadores y parte del videoclip de 'Saoko' en el vídeo que ilustra estas líneas.