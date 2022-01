Lorena Castell muestra en el vídeo principal de esta noticia un viral "insuperable": "Ojo a los amantes de los bebés y de los perritos, porque viendo esto a lo mejor podéis morir de placer".

Y es que la presentadora de Zapeando, en sustitución de Dani Mateo, enseña un tierno vídeo en el que un bebé no para de reírse al ver cómo su perro juega con una linterna encendida. "No me digáis que la risa de esa criatura no es maravillosa", afirma Lorena Castell.