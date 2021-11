Es algo habitual que la gente se tatúe algo que le recuerde a su pareja, como su inicial o incluso su nombre, pero a veces no sale bien y la pareja no dura mientras que el tatuaje permanece en el cuerpo para siempre. Desde Zapeando, Lorena Castell recomienda que si todavía hay alguien muy optimista que está pensando en hacerse uno, no sigan los pasos de la joven que aparece en este vídeo.

La chica se hizo un enorme tatuaje con el nombre de 'Alexander' a lo largo de toda su columna, pero Alexander ya no es su novio y ahora se arrepiente. Justo una semana después de tatuarse, el chico rompió con ella. Los zapeandores tratan de darle consejos para arreglar el error que lleva gravado en su piel y conseguir disimular o transformar el nombre.

