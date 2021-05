Thais Villas presenta en Zapeando "una de las voces más prestigiosas de nuestro tiempo": Moni, la vidente. Y es que la "antigua amiga" de Zapeando ha analizado la supuesta reconciliación de Jennifer López y Ben Affleck: "Jennifer fue hombre en otra vida y por eso tiene un carácter dominante".

"A mí me fascina lo de que Jennifer López fuera hombre en la otra vida de las siete que tenemos", destaca Dani Mateo, que pregunta a sus compañeras qué fueron en otras vidas. "A mí me dijeron que cuando tienes el lóbulo de la oreja como yo conectado con la mandíbula estás en tu otra vida", explica Marta Torné, que afirma que le dijeron que en otra vida fue "en Paris, era como cabaretera prostituta y que mis clientes me regalaban muchas joyas y por eso no me gusta llevarlas".