Zapeando abre el debate sobre los videntes: ¿creen de verdad los zapeadores en ellos?, ¿qué les dijeron que fueron en otra vida? Quique Peinado destaca que nunca dicen que en nunca dicen que en las anteriores vidas fue todo mal. Una teoría que corrobora Lorena Castell al afirmar que le dijeron que en otra vida fue sacerdotisa.

Y es que la zapeadora cuenta que ha hecho "un montón de terapias holísticas". Por ejemplo, Castell recuerda cómo en una época que hizo estas sesiones en Ibiza siempre se le aparecía una lechuza que, incluso, lleva tatuada: "Cuando me dormía, me salía de mi cuerpo y me veía a mí misma", confiesa Lorena, que afirma que le da igual que sus compañeros no la crean. "Me veía fuera de mi cuerpo y yo no me podía levantar de la cama, pero veía a la lechuza ahí", recuerda la zapeadora. Puedes ver su sorprendente confesión en el vídeo principal de esta noticia.