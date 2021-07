Todos conocemos a José Luis Moreno, pero muy pocos a quien le enseñó el oficio de ventrílocuo: su tío y estrella del show business Wenceslao Moreno, más conocido como 'el señor Wences' en Estados Unidos, donde llegó a ser una auténtica celebridad.

Wenceslao Moreno nació en Peñaranda de Bracamonte, Salamanca en 1896 y en los años 30 se hizo un gran ventrílocuo que triunfó en América. En Estados Unidos actuó ante varios presidentes y fue el artista de más éxito durante 20 temporadas en el mítico 'Show de Ed Sullivan', donde cobraba 10.000 dólares por actuaciones de 10 minutos. Puedes conocer su historia en el vídeo principal de esta noticia.

