Después de muchos años de actuar y escribir teatro, Secun de la Rosa ha decidido ponerse detrás de las cámaras para dirigir una película. "Empecé con esta idea en un momento en el que sentía que empezaba tarde", explica De la Rosa, que afirma que se lanzó con la idea de hacer algo más especial.

"De repente me di cuenta de que me había venido demasiado arriba", confiesa el actor al explicar todo lo que quería hacer en su primera película. Además, les pilló en la pandemia: "Tuvimos que parar la película por la mitad y cuando volvimos ya no existía ni Benidorm porque rodábamos en la zona inglesa y todos se habían ido". La película, 'El Cover', trata de un grupo de músicos que se dedica a hacer covers en 'Las Vegas de Alicante'. "Lo bonito de la peli es que todos cantan en directo, los que acompañan a los protas son músicos que se buscan la vida en Benidorm", destaca el director, que explica que este tipo de personas son "artistas de guerrilla". En el vídeo principal de esta noticia puedes ver la entrevista completa a Secun de la Rosa.

