Sara Escudero: "Mi gran secreto es que soy Conrada"

LA 'ZAPEADORA' TIENE VOZ DE HOMBRE

Miki Nadal trae un momentazo a 'Zapeando' que demuestra dos cosas: que hay talento en todo el mundo y que no hay que dejarse llevar por las apariencias. Y es que en el programa 'Asia’s Got Talent' participaron 'Las Miss Tres' y no dejaron indiferentes a nadie con su actuación porque "las tres princesas venían con sorpresa". Una actuación que es como "ver a Sara con la voz de Miki", comenta Frank Blanco.