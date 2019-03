Sara Escudero: “Espe se asustó, tiró sin querer la moto del lobo y se refugió en su casa”

LA ‘ZAPEADORA’ CUENTA EL CUENTO DE LA FUGA DE AGUIRRE

El momentazo de este 2014 de Sara Escudero es el de Esperanza Agurre a la fuga. La ‘zapeadora’ en forma de cuento, narra la historia de la pobre sexagenaria que una tarde paseando por la Gran Vía se dio cuenta de que no tenía dinerito para comprar. Paró en un cajero un momentito de nada hasta que apareció el lobo vestido de agente de movilidad… Espe se asustó, tiró sin querer la moto del lobo y se refugió en su casa. “El cuento no fue así, Sara”, se queja Quique Peinado. “El cuento de Aguirre es mío y lo cuento como me da la gana”, se defiende su compañera.