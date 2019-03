Sara Bravo celebra el aniversario de ‘Zapeando’ con Ana, “la muerta viviente” de Extremadura

LA PROTAGONISTA DE UNO DE LOS REPORTAJES SE ‘MUERE’ EN DIRECTO

Otra que no ha desperdiciado la ocasión para felicitar el primer cumpleaños de ‘Zapeando’ ha sido Sara Bravo. La reportera que empezó siendo zapeada y acabó colaborando con el programa en verano, conecta en directo con el programa desde Gargáligas para felicitarles por su aniversario. Y como no, no podía faltar su regalo: la actuación de Ana “la muerta viviente” de Extremadura, que protagonizó uno de sus reportajes.