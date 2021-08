Si os han invitado a una boda y estáis pensando en no ir, cuidado, porque os podría salir caro... Como les ocurrió a unos invitados que no aparecieron en la celebración y a quienes dos recién casados enviaron una factura de 240 dólares en concepto de "no llamar" y "no presentarse".

La factura desglosa cuánto costaba la cena por persona y explica que no llamaron para avisar de que no asistirían y los novios ya habían pagado por adelantado por sus cubiertos del banquete. En el vídeo que acompaña estas líneas, los zapeadores debaten su opinión sobre esta forma de proceder. Y tú, ¿qué opinas?

El lapsus de un novio ante el altar

Los nervios traicionaron a un novio mientras pronunciaba sus votos y en vez de jurar fidelidad eterna a su esposa... hizo todo lo contrario. Puedes ver la reacción de la novia y de los invitados en este vídeo: