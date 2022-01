Otro año más, el look de Cristina Pedroche en las Campanadas ha sido carne de meme y es que las redes sociales no han dejado pasar ni un complemento. Muchos vieron en Cristina Pedroche la reencarnación de Esperanza Aguirre en Mask Singer. Una comparación que desata las risas del plató de Zapeando. "Me encanta", destaca Josie.

A otros, en cambio, el look de Cristina Pedroche les recordó al protagonista de 'Megamind', un extraterrestre con una enorme cabeza. Puedes ver todos los memes y la reacción de Cristina Pedroche y Josie en el vídeo principal de esta noticia.