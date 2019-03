Peinado: "Khaleesi viene dispuesta a ser la primera folklórica rubia de España"

RODAJE EN SEVILLA DE LA NUEVA TEMPORADA DE ‘JUEGO DE TRONOS’

Se ha confirmado que parte de la quinta temporada de ‘Juego de Tronos’ se va a grabar en Sevilla y las televisiones se han vuelto un poco locas con este tema. Sin embargo, lo que emiten las cadenas no es nada al lado de los montajes que ya circulan por la red en los que algunos personajes llevan un look algo más andaluz. En ese festival del choteo no podría faltar la Khaleesi que “viene dispuesta a ser la primera folklórica rubia de la historia de España”, comenta Quique Peinado.