"¿Qué será lo siguiente?, ¿quitar al cuñado de Nochebuena?": Lorena Castell, indignada tras enterarse de que no hay burbujas en el anuncio de Freixenet

NO HAY NI BURBUJAS NI FAMOSOS EN EL ANUNCIO

"No se puede quitar al cuñado de Nochebuena porque si no durante la cena quién te cuenta cómo se tira bien la caña", ha manifestado Ana Morgade, después de que Lorena Castell mostrase su indignación porque se hayan quitado las burbujas del anuncio navideño de Freixenet. "Ya no respetamos ningún clásico de la Navidad", ha lamentado.