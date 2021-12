Ante la llegada del Año Nuevo, Lorena Castell se ha interesado por conocer los propósitos de sus compañeros para el 2022. Sin embargo, seguro que no se esperaba las respuestas de los zapeadores, como la de Miki Nadal, que se ha propuesto "engordar" y olvidarse "del poco inglés que sabía".

Lorena Castell, por su parte, tiene como propósito para el 2022 "reventarlo con el bingo para señoras", mientras que Quique Peinado ha propuesto "volver a no pisar el gimnasio" el próximo año. "Yo volver a fumar, porque lo he dejado y creo que en 2022 si me lo propongo, vuelvo", ha contado Dani Mateo, quien ha lanzado una propuesta a Valeria Ros que puedes ver en este vídeo, así como la reacción de la zapeadora.