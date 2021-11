Dani Mateo destaca que Tu cara me suena lo sigue reventando "por sus grandes voces y no tan grandes", y es que el presentador afirma que en la última gala se ha visto algo que no ha ocurrido en las nueva ediciones anteriores: "Todo por la horrible actuación de David Fernández".

Miki Nadal destaca las críticas que recibió David Fernández del jurado. Desde Àngel Llàcer, que la calificó de la peor actuación que había visto en su vida, hasta Chenoa, que directamente, no quiso comentarla porque no tenía palabras. "Le dieron palas como para construir una balsa de náufrago", afirma Miki Nadal, que muestra en el vídeo principal de esta noticia la terrible actuación y las críticas del jurado.