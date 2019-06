¿"No es no" o "hay que facilitar la investidura"?: así hablaban y hablan los socialistas y populares entre 2016 y 2019

En este vídeo de 'Espejo Público', recogido por Zapeando, se muestran las declaraciones de Rafael Hernando y Pedro Sánchez tras las elecciones del 2016, en las que ganó Mariano Rajoy sin mayoría absoluta.

Mientras que el 'popular' defendía que "seguir en el 'no es no' era no entender lo que los electores y españoles le dijeron a Sánchez", el presidente del PSOE repetía una y otra vez "no es no".

Sin embargo, ahora los papeles han cambiado. Tras las elecciones de 2019, José Luis Ábalos, ministro de Fomento, asegura que "la alternativa a un gobierno socialista es que los españoles vuelvan a votar".

Por su parte, Teodoro García Egea, secretario general del PP, deja claro que su partido "no solo no va a facilitar la investidura, sino que la va a dificultar".