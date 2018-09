Nace 'Zapeandum Cum Laude', la parte más culta (y surrealista) que jamás has visto de Zapeando

FRANK BLANCO ESTRENA 'ZAPEANDUM CUM LAUDE'

Frank Blanco se pregunta "cómo sería Zapeando si fuera culto" y para satisfacer su duda nace 'Zapeandum Cum Laude', la nueva sección donde te sentirás como un catedrático. Con lentes, pipas y toga, los zapeadores interpretan su papel aunque no puedan evitar estallar de la risa. "No me reía tanto desde que releí 'La Ilíada'", afirma Anna Simon.