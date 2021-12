Antes de terminar Zapeando, Dani Mateo conecta en directo con el plató de Más Vale Tarde, desde donde su presentador, Iñaki López, avanza los temas de los que tratarán en el programa. Nada más conectar, Dani Mateo se da cuenta de la ausencia de Cristina Pardo en plató.

"¿A Cristina le ha tocado la Lotería y por eso está más solo que la una en plató?", pregunta el presentador de Zapeando a Iñaki López, que confiesa que Pardo ha desaparecido "misteriosamente". "No puede ser, como me vea solo y vestido de conejo no remonto el año", desvela Dani Mateo si Cristina Pardo no aparece ni para presentar las Campanadas. Eso sí, finalmente López desvela el motivo por el que no está. ¿Será por la Lotería? Descúbrelo en el vídeo de arriba.