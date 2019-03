Miki Nadal: "Pablo Iglesias se hizo un 'Camacho' en toda regla, con las axilas en remojo"

LOS NERVIOS LE JUGARON UNA MALA PASADA

En 'El debate no decisivo del debate decisivo', Miki Nadal comenta lo más destacado del líder de Podemos. Y es que hubo un detalle de Pablo Iglesias que llamó mucho la atención a los analistas políticos, un bolígrafo. Aunque no es lo único que llama la atención al zapeador, los 'alerones' de Iglesias no pasaron desapercibidos.