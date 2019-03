Miki Nadal hace campaña: “¡Señora, dame tu voto que tiene premio seguro!”

LA TÓMBOLA DE VOTOS DE 'ZAPEANDO'

Parece que la campaña electoral andaluza está volviendo locos a los políticos y a sus gabinetes, que ya no saben qué hacer para conseguir votos. Es el caso de Rosa Díez, que se fue con su candidato a las elecciones andaluzas a un tranvía para hacer campaña y presumir que ellos pagan el billete de transporte. Miki Nadal no podía ser menos y ha comenzado su propia campaña en 'Zapeando', a modo de tómbola, y como cualquier otro político, ha hecho unas cuantas promesas como esta: "¡Juegue caballero, no se me cohíba, le subo la pensión y le bajo el IVA!".