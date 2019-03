Miki Nadal a Cristina Pedroche: “Eres más guarra que la Potitos”

LA 'ZAPEADORA' FRÍE UN HUEVO EN DIRECTO

Cristina Pedroche asegura que ha aprendido a hacer huevos que ya se pueden hasta comer. La ‘zapeadora’ se pone chulita porque sabe que no lo puede demostrar en plató, pero Frank Blanco monta una cocina en el programa para que la colaboradora enseñe sus dotes culinarias, aunque de manera accidentada porque antes de que empiece a cocinar, el aceite empieza a saltar. “Ay, creo que me he hecho pis”, se asusta Pedroche. Miki Nadal ejerce de pinche para ayudar a su compañera.