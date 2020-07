Miki Nadal y Cristina Pedroche estaban hablando sobre la boda del colaborador cuando Anna Simon ha interrumpido la conversación para preguntarle el motivo por el que no fue invitada.

"No viniste porque se invita a la gente que te cae bien", ha comentado el zapeador, a lo que la presentadora ha respondido: "Eres un idiota".

Sin embargo, finalmente Miki Nadal ha rectificado, explicando que no fue a su boda porque todavía no estaba en el programa. "Es que aún no había confianza", ha destacado Lorena Castell al respecto.