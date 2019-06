Melania Simon confiesa su amor por Frank Blanco en su visita a Zapeando: "Tú también me vales"

Miki Nadal y Anna Simon se meten en la piel de Melania Simon y Paco Trump y regresan al plató de Zapeando para hablar de la presencia de sus primos, Donald y Melania Trump, en el aniversario de Normandía.

Además, han comentado el comentario de un veterano de guerra, que le dijo a Melania "si tuviera 20 años menos...". "Un Trump nunca se pone celoso, nuestras mujeres están loquitas con nosotros, las ponemos a 100", ha señalado el primo del presidente.

Sin embargo, Melania Simon parece no estar de acuerdo con esta afirmación y ha mandado varios mensajes a través de una pizarra: "Busco pareja, me da igual como sea, Frank tú también me vales".