Quique Peinado: "Tras la reunión con Rivera, Rajoy va a llevar a la cartelera el remake de Un Paso Adelante"

UN REPASO A LOS MESES DE NEGOCIACIONES DE RAJOY

Los zapeadores analizan la evolución de los siete meses en los que Mariano Rajoy ha intentado formar Gobierno dando pequeños pasos. Por ello, Rajoy protagoniza el remake de 'Un Paso Adelante', a lo que Cristina Pedroche ha añadido: "No me digas que Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias han pasado de formar Gobierno para formar una boy band a lo One Direction".