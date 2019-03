María León: "Mi madre en el rodaje pasa bastante de mí"

LA ACTRIZ ES UNA DE LAS PROTAGONISTAS DE LA SERIE 'ALLÍ ABAJO'

Una de las actrices principales de la nueva serie de Antena 3: 'Allí abajo', María León, visita el plató de Zapeando. Junto a los zapeadores habla de su papel en la serie, una enfermera de un hospital de Sevilla, y asegura estar muy nerviosa por el estreno: "Tengo el pecho lleno de rosarios". Frank Blanco le pregunta por su hermano, Paco León, ya que al comienzo de Zapeando confesó no ver mucho futuro al programa, pero antes de que María se metiese en terreno pantanoso, Paco mandó un tweet al equipo: "No meted a mi hermana en esto!! Ella no tiene culpa de na! jajajaja", publicaba. Además, la actriz también habla de su madre, Carmina Barrios, con quien comparte reparto en 'Allí abajo': "Sabe engañar muy bien, hace lo que le da la gana y en el rodaje pasa bastante de mí", dice entre risas.