Lorena Castell no para de ensayar con la flauta en Zapeando para superar su reto: tocar la conocida canción 'Baby shark'. La zapeadora se implica hasta tal punto que sus compañeros le tienen que pedir que deje de tocar la flauta.

"La Lore no para, dile que deje ya la flauta a esta señora", pide Cristina Pedroche a Anna Simon. Pero Lorena no está de acuerdo y responde a sus compañeros que necesita seguir ensayando: "¿Pensáis que soy una máquina?, tendré que ensayar para que me salga bien". Tras varios intentos en la publilcidad parece que la zapeadora le ha cogido el truco aunque todavía no le salga del todo.

Zapeando se enfrenta al siniestro efecto sonrisa de Tik Tok

Miki Nadal prueba con sus compañeros el último efecto que está arrasando en Tik Tok: el sorprendente filtro de sonrisa que pone dientes a las personas. Desde luego, a cada zapeador le queda diferente.