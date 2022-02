No, Lorena Castell no era "poligonera" en su época más fiestera. Con Dani Mateo, recuerda cómo era "su época" de salir, aclarando que ella era "ravera".

"Sabré yo con quién me he enrollado...", bromea entre risas, negando que llevase "el tanga por fuera". "Tengo pinta de quinqui, pero no", zanja. Revive este momentazo de Zapeando en el vídeo que acompaña a estas líneas.