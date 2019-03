Lorena Castell se incorpora a la mesa de Zapeando el viernes y llega bailando y cantando: "¡Somos dos, somos dos!", dice refiriéndose a su bebé.

La zapeadora ya se encuentra en la recta final del embarazo: "Me quedan solamente seis semanas" y, aún así, Lorena Castell no para. Sigue con la vitalidad que le caracteriza: "Me levanto con mucha energía y me acuesto con muchísima más", asegura.