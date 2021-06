Nada más arrancar Zapeando ya se notan algunos cambios con la llegada del verano. El primero es la presentadora y es que no, Dani Mateo no se encuentra en el centro de la mesa del programa. En su lugar está Lorena Castell, que comienza el programa gritando y celebrando que no está Dani Mateo, por lo que será ella la que presente Zapeando durante las vacaciones de verano del presentador.

"Dani, boom, en tu cara", destaca emocionada Lorena Castell, que afirma que le hace mucha ilusión presentar el programa: "Mientras él no esté será yo la que mande". "Es un placer, pero chicos, que dios os pille confesados porque hoy vengo con todo", advierte la presentadora a los zapeadores. Pero el nuevo cargo de Lorena Castell no es la única novedad, y es que hay otro zapeador nuevo en la mesa. Se trata de María Gomez, que regresa al plató. Puedes ver el momentazo al completo en el vídeo principal de esta noticia.