Llum Barrera: "El español medio canta el inglés como Falete"

COMENTA LA ACTUACIÓN DEL ARTISTA

Falete se convirtió en una diva cantando 'I am what I am', de Gloria Gaynor, en 'Tu cara me suena'. Una actuación que ha sido criticada por el inglés del artista y que defiende Llum Barrera. Y es que según la actriz, "en algunos karaokes de España Falete sería un bilingüe, bilingüe".