Las pruebas definitivas de que Zidane podría fichar a Miki Nadal como nuevo jugador del Real Madrid

Una foto de Neymar con Benzema y un 'me gusta' del jugador brasileño al entrenador del Madrid han hecho saltar las alarmas sobre la posibilidad de que el jugador del PSG regrese al equipo madrileño.

Unas 'evidencias' que no ve tan obvias Anna Simon: "¿Qué?, ¿que Neymar ha dado like a una foto de Zidane bebiendo té? Neymar es el nuevo jugador del Madrid ¡Rápido, vamos al Bernabeu a ver la presentación!", ironiza la zapeadora, que da una idea estupenda a Miki Nadal.

"¿Cómo? Yo a veces también le doy like a una foto de Zidane, voy a ponerme a calentar, no vaya a ser que me fiche", espeta.